Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Haber

Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

'de tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen zanlının üst aramasında 9,47 gram sentetik uyuşturucu ile 0,79 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler