Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde kent dışından geldiği belirlenen zanlının üst aramasında 9,47 gram sentetik uyuşturucu ile 0,79 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA