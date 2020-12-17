Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 kişi yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 kişi yakalandı

17.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:24
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:25:39. #1.15#
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