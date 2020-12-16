Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 4 kişi yakalandı
16.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:26
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerleri ve evlerindeki aramalarda 24 sentetik uyuşturucu hap, 6,94 gram sentetik kannabinoid, 3,42 gram eroin ile 0,13 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar