Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yenibağlar ve Cumhuriye mahallelerinde denetim yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan zanlılar M.A.G. ile M.Y.Ş, kovalamaca sonucu saklandıkları evlerde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, zanlılardan uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.