Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında Sütlüce Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 478,36 gram toz esrar ile 3 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.F. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 18:58:27. #1.14#
title