Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve İnönü ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlının yanı sıra şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 3 kişi yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 103,77 gram kokain ve 1,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişiden, uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen diğer 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar