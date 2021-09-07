Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve İnönü ilçesinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlının yanı sıra şüphelilerden uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 103,77 gram kokain ve 1,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden, uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen diğer 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 14:23:20. #1.13#

title