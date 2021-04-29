Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerince şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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