Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 515 sentetik uyuşturucu hap, 115,66 gram sentetik esrar, 3,86 gram toz esrar, 3,49 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli K.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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