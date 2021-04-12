Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan birinin evin giriş kısmının güçlendirilmiş çelik kapı yaptırdığı ve açılmaması için 3'lü kilit sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen K.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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