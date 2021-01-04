Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

04.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:52
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan H.H.A. ve V.Y. ile "kullanmak amacıyla uyuşturucu" temin ettikleri belirlenen iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 2,53 gram metamfetamin, 1,48 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. V.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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