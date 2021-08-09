Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunda bir otomobili takibe aldı.

Polis yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramalarda 548 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 zanlı, e?????mniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar