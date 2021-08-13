Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda E.D, M.E.A. ile Y.G'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 bin 255 sentetik hap, 552 gram esrar, 20,70 gram metamfetamin ve 1,31 gram eroin ile tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. ile M.E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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