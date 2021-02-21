Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 adrese baskın yapıldı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.O. ile D.D'nin yanı sıra kullanmak amacıyla uyuşturucu temin ettiği öne sürülen 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara ait ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 442,65 gram gram sentetik uyuşturucu ile 63 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve D.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar