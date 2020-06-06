Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, otomobilin yedek lastiği ile evin eklentilerinde narkotik köpeği "Lady"nin de yer aldığı aramalarda 521,35 gram toz esrar, 68,10 gram metamfetamin, 0,67 gram bonzai ile 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA