Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.Y'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,69 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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