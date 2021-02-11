Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

11.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:34
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak yaptığı çalışmada Orhangazi Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar M.D. ile U.B'nin üzerlerinde yapılan aramada 6,58 gram metamfetamin, 12 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. hakimlikçe tutuklanırken, U.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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