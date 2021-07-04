Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.
Evde yapılan aramalarda 62,31 gram metamfetamin, 9,77 gram esrar, 5 sentetik hap ile 2 tabanca ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar