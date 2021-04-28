Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinin yanı sıra ilçelerde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler E.D, S.Y, B.Y, B.K. ile İ.B'nin gözaltına alındığı operasyonda, bir miktar uyuşturucunun yanı sıra tabanca ile kama ele geçirildi.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılardan E.D. ile S.Y, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan B.Y, B.K. ile İ.B'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar