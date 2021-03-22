Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:01
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hayriye Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.F. ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen H.F. ise çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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