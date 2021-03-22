Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
22.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:01
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hayriye Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.F. ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen H.F. ise çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar