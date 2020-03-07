Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

07.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:34

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7,33 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile iki öğütücü aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.A.Y, M.K. ile K.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 3 kişi savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA