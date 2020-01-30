Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:58
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y, C.K. ile S.E. ile bu kişilerden uyuşturucu madde temin etttiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Yapılan aramada, 82,70 gram gelen sentetik uyuşturucu, 13,66 gram skunk, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal amonyak ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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