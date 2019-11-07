Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

07.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:06

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 110 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 328 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram esrar, 2,71 gram skunk ile 1 sentetik hap ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA