Son dakika haberleri! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haberleri! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberleri! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evler ve eklentilerindeki aramada, 176,39 gram bonzai, 7,10 gram metamfetamin, 42 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı "kullanmak amacıyla uyuşturucu temin etmek" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.

E.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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