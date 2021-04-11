Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evler ve eklentilerinde yapılan aramada 199 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 0,86 gram kokain, 9 uyuşturucu hap ile tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı.

"Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin etmek"ten işlem yapılan zanlılardan 4'ü salıverildi, diğerleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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