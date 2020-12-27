Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

27.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:14
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kentte belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi, tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, "kullanmak amacıyla uyuşturucu madde temin etmek"ten işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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