Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
15.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:51
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda 33,98 gram sentetik uyuşturucu, 0,20 gram esrar, 0,12 gram eroin, 12 tablet ile 2 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı "Uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan" işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Diğer şüphelinin, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA