Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

21.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:34
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, polisleri görünce kaçmaya çalışan şüpheliler Y.C, E.E, O.A, R.K, T.Y. ile D.E. yakalandı.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği "Aşil"le yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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