Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

13.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:24
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çifteler ilçesine satılmak üzere uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili Mesudiye Mahallesi yakınlarında kovalamaca sonucu yakalayan ekipler, araçta bulunan zanlılar Ü.Ç, S.Y, Y.S, R.Y. ile S.K'yi gözaltına aldı.

Araç yapılan aramada, 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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