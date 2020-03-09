Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 8.46 gram skunk, 0.11 gram metamfetamin ile 2.71 gram liserjik asit dietilamid (LSD) ele geçirildi.

Kaynak: AA

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