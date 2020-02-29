Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:56
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda yakalanan 5 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 45 sentetik uyuşturucu hap ile 0.49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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