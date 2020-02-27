Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

27.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:46

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda yakalanan 5 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda,13 gram esrar ile 1 öğütücü aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA