Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 5 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda,13 gram esrar ile 1 öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA