Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4,60 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 42 sentetik hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Diğer zanlılar ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar