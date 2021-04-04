Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4,60 gram metamfetamin, 1,62 gram esrar, 42 sentetik hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Diğer zanlılar ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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