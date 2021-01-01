Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

01.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:30
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda 12,97 gram metamfetamin, 0,67 gram esrar, 0,59 gram sentetik uyuşturucu,1 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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