Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 4 zanlının evlerinde ve üzerilerinde, 8,5 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 3,5 gram toz esrar, 1,7 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA