Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

05.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:10
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, pompalı tüfek ve 11 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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