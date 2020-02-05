Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, pompalı tüfek ve 11 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.