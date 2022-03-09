Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve eklentilerindeki aramada, 99,58 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ile 1 tabanca ve buna ait 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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