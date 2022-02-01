Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.