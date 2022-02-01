Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title