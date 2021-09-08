Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir otomobili takibe aldı.

Bir süre sonra durdurulan araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda 37,68 gram esrar, 0,57 gram sentetik kannabinoid, 0,46 gram metamfetamin, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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