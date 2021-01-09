Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
09.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:06
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerileri ve evlerindeki aramalarda bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar