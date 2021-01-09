Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

09.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:06
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üzerileri ve evlerindeki aramalarda bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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