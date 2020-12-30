Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üzerileri ve evlerindeki aramalarda 66,14 gram metamfetamin, 50 sentetik uyuşturucu hap, 17,16 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 8,88 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar