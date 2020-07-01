Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi yakaladı.

Narkotik köpeği Lady'nin de katılımıyla ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 446.30 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 26 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA