Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
24.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06
Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazarlanması amacıyla kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen otomobili takibe alan polis, kısa süreli kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.
Araçtan atıldığı belirlenen paketlenmiş halde 958 gram sentetik uyuşturucu, ağaçlık alanda narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA