Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
15.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:16
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramalarda bir teneke kutunun içinde 15,38 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA