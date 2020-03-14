Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
14.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:54
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 32,48 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA