Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

08.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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