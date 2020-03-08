Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
08.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:04
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA