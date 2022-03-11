Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D. ile Z.T'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 210 gram sentetik uyuşturucu ile 50 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.