Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

20.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:45
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, 29,25 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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