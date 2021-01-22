Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

22.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:34
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunalı Mahallesi'nde A.G. ile S.T'yi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, 23,86 gram tütüne emdirilmiş esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutuklandı. S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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