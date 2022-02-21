Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve İ.D'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 137 uyuşturucu hapın yanı sıra 66,66 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Haberler

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