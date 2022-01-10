Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Söz konusu ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 119,12 gram esrar, 18,76 gram metamfetamin, 100 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar E.T. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title