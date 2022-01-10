Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Söz konusu ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 119,12 gram esrar, 18,76 gram metamfetamin, 100 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar E.T. ile A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.